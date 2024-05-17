​​Аризона подала в суд на Amazon за обман

В первом иске Amazon обвиняется в том, что компания намеренно затрудняет пользователям отказ от участия в программе Prime, используя «мутные схемы», которые используют «когнитивные предубеждения» для удержания клиентов. Ежегодно Amazon получает 25 миллиардов долларов от сборов за подписку Prime, а подписчики обычно тратят в два раза больше, чем другие покупатели.

Второй иск связан с алгоритмом Amazon «buy box», который, как утверждает Майес, отдает предпочтение товарам Amazon и продавцов Fulfillment by Amazon перед другими сторонними продавцами. Эта практика якобы приводит к завышению цен и ставит в невыгодное положение небольшие компании.

Майес также утверждает, что Amazon применяет политику, которая не позволяет сторонним продавцам предлагать более низкие цены на других платформах.

Amazon отрицает эти обвинения, заявляя, что ее практика прозрачна и выгодна потребителям.