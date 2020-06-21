Археологи нашли бронзовый «скипетр бога»

Артефакт обнаружили во время раскопок города Лахиш, пишет издание «Известия». Учёные предположили, что скипетр являлся частью статуи бога, которая стояла в древнем ханаанском храме. Отмечается, что эту статую упоминают в древних текстах Библии. Там же указывается, что в руках фигура держит скипетр.

Найденный артефакт соответствует описанию. Скипетр имеет небольшой размер: 11 см в длину и 4 см в ширину. Журналисты сравнили его внешне со шпателем. Но на скипетре также выгравированы символы. В целом, артефакт сделан из бронзы, а с одной стороны покрыт тонким слоем серебра.

Надписи на скипетре пока не расшифровали.