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Археологи нашли бронзовый «скипетр бога»
Он упоминается в древних библейских текстах
Археологи Еврейского университета нашли на Иудейской равнине любопытный артефакт — бронзовый «скипетр бога». Его возраст составляет около 3200 лет.
Артефакт обнаружили во время раскопок города Лахиш, пишет издание «Известия». Учёные предположили, что скипетр являлся частью статуи бога, которая стояла в древнем ханаанском храме. Отмечается, что эту статую упоминают в древних текстах Библии. Там же указывается, что в руках фигура держит скипетр.
Найденный артефакт соответствует описанию. Скипетр имеет небольшой размер: 11 см в длину и 4 см в ширину. Журналисты сравнили его внешне со шпателем. Но на скипетре также выгравированы символы. В целом, артефакт сделан из бронзы, а с одной стороны покрыт тонким слоем серебра.
Надписи на скипетре пока не расшифровали.
Ynet