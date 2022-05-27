Археологи нашли камень с вырезанным фаллосом и надписью "Секундин-засранец"

На стене Адриана была обнаружена гигантская резьба с фаллосом, демонстрирующая историческую ссору между двумя римскими солдатами. Надпись на латыни "SECVNDINVS CACOR" ("Секундин - засранец") была обнаружена 19 мая.

Доктор Эндрю Бирли, директор по раскопкам и генеральный директор Фонда Виндоланда, сказал: “Обнаружение надписи, прямого послания из прошлого, всегда является большим событием на римских раскопках, но эта находка действительно подняла наши брови, когда мы расшифровали послание на камне. У его автора явно были большие проблемы с Секундином, и он был достаточно уверен в себе, чтобы публично изложить свои мысли на камне”.

Команда говорит, что это уже 13-й фаллос, обнаруженный на месте раскопок, и в ближайшие месяцы они попытаются обнаружить больше артефактов