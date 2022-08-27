Археологи нашли полуметровый древний каменный фаллос

Он рассказал El País: "Их было принято размещать на фасадах домов, а солдаты носили небольшие фаллические амулеты как символы мужественности".

Исследователи считают, что здание, где найден барельеф, было размером 20 на 17 метров и имело форму башни. Помимо этого археологи обнаружили подземные склады для сельскохозяйственной продукции, а также различные строительные материалы.