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Археологи нашли вино 350 года. Его до сих пор можно пить без вреда для здоровья

Но открывать бутылку не решаются
Учёные изучили старейшую винную бутылку в мире. Она датирована 325–359 годами нашей эры. То есть древнее вино оставалось запечатанным в бутылке почти 1700 лет. Несмотря на то, что оно уже опьянит и вряд ли будет очень вкусным, исследователи говорят, что его всё же можно пить.
Археологи нашли вино 350 года. Его до сих пор можно пить без вреда для здоровья

1,5-литровая бутылка древнего вина была обнаружена в гробнице знатной римской пары недалеко от города Шпейер в Германии. Учёные говорят, что напиток был изготовлен из смеси местного винограда, трав и оливкового масла. Теперь он выглядит весьма непривлекательно и потерял весь этанол. Тем не менее, исследователи заявили, что пить это вино, вероятно, безопасно.

Археологи нашли вино 350 года. Его до сих пор можно пить без вреда для здоровья

Бутылка пока не открыли. Учёные спорят о том, следует ли делать это. Историки утверждают, что бутылку следует держать закрытой, чтобы не повредить чудесным образом сохранившийся напиток, а микробиологи настаивают на том, что открывать бутылку может быть опасно.

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