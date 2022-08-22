Археологи нашли вино 350 года. Его до сих пор можно пить без вреда для здоровья

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Археологи нашли вино 350 года. Его до сих пор можно пить без вреда для здоровьяНо открывать бутылку не решаются
Учёные изучили старейшую винную бутылку в мире. Она датирована 325–359 годами нашей эры. То есть древнее вино оставалось запечатанным в бутылке почти 1700 лет. Несмотря на то, что оно уже опьянит и вряд ли будет очень вкусным, исследователи говорят, что его всё же можно пить.
1,5-литровая бутылка древнего вина была обнаружена в гробнице знатной римской пары недалеко от города Шпейер в Германии. Учёные говорят, что напиток был изготовлен из смеси местного винограда, трав и оливкового масла. Теперь он выглядит весьма непривлекательно и потерял весь этанол. Тем не менее, исследователи заявили, что пить это вино, вероятно, безопасно.
Бутылка пока не открыли. Учёные спорят о том, следует ли делать это. Историки утверждают, что бутылку следует держать закрытой, чтобы не повредить чудесным образом сохранившийся напиток, а микробиологи настаивают на том, что открывать бутылку может быть опасно.