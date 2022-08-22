Археологи нашли вино 350 года. Его до сих пор можно пить без вреда для здоровья

Но открывать бутылку не решаются

Учёные изучили старейшую винную бутылку в мире. Она датирована 325–359 годами нашей эры. То есть древнее вино оставалось запечатанным в бутылке почти 1700 лет. Несмотря на то, что оно уже опьянит и вряд ли будет очень вкусным, исследователи говорят, что его всё же можно пить.