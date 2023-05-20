Археологи нашли вырезанный 2 тыс лет назад в скале фаллос

По словам исследователей, подобные композиции ранее не были найдены. Как сообщает Arkeonews, по одной из версий, рельеф мог иметь ритуальное значение, учитывая важность фаллического символа для римлян. Однако это лишь одна из догадок, связанных с находкой.

Тоссаль де ла Кала – это небольшая крепость, расположенная на холме. Около 77 года до н.э. здесь был расквартирован один из отрядов под командованием Квинта Сертория, восставшего против сулланского режима в Испании с 80 по 72 год до н.э.

Резной рельеф был обнаружен совершенно случайно, после сильного ливня 3 года назад, однако исследователи держали находку в секрете, чтобы обеспечить ее сохранность.