Археологи обнаружили, что народ каменного века выкапывал своих мертвецов и раскрашивал их кости

Эти открытия, недавно опубликованные в журнале Scientific Reports, позволяют по-новому взглянуть на погребальную практику анатолийцев эпохи неолита, в частности, жителей Чаталхёюка.

Жители города также использовали разноцветные пигменты как для украшения, так и для захоронений, причем часто и то, и другое в одном и том же сооружении. На Ближнем Востоке использование пигментов в погребальной практике относится к 9-8 тысячелетию до нашей эры.

Наиболее распространенным красителем была красная охра, которую находили на костях взрослых, а также детей. Ярко-красная киноварь была в основном нанесена на мужчин, в то время как синий/зеленый пигмент на женщин. Эти пигменты были "либо нанесены непосредственно на покойного, либо включены в могилу в качестве погребального ассоциата", - сказал один из авторов работы.