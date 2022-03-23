Археологи обнаружили, что народ каменного века выкапывал своих мертвецов и раскрашивал их кости

Археологи обнаружили, что народ каменного века выкапывал своих мертвецов и раскрашивал их костиНеизвестно ради чего
Эти открытия, недавно опубликованные в журнале Scientific Reports, позволяют по-новому взглянуть на погребальную практику анатолийцев эпохи неолита, в частности, жителей Чаталхёюка.
Жители города также использовали разноцветные пигменты как для украшения, так и для захоронений, причем часто и то, и другое в одном и том же сооружении. На Ближнем Востоке использование пигментов в погребальной практике относится к 9-8 тысячелетию до нашей эры.
Наиболее распространенным красителем была красная охра, которую находили на костях взрослых, а также детей. Ярко-красная киноварь была в основном нанесена на мужчин, в то время как синий/зеленый пигмент на женщин. Эти пигменты были "либо нанесены непосредственно на покойного, либо включены в могилу в качестве погребального ассоциата", - сказал один из авторов работы.
Жители Чаталхёюка участвовали во вторичных погребальных ритуалах, в ходе которых кости и черепа умерших выкапывались и распространялись среди общины. Эти скелетные останки оставались в обращении довольно долгое время, прежде чем их снова хоронили, согласно исследованию.