Археологи обнаружили игру-предшественницу нард возрастом 4000 лет

Существуют археологические находки различных видов настольных игр со всего мира, датируемые тысячелетиями: например игра под названием ludus latrunculorum, которую предпочитали римские легионы. Доска, обнаруженная в Омане, может быть предшественницей древней ближневосточной игры, известной как Игра Ур или Игра двадцати квадратов, которая могла быть одной из предшественниц нард, либо же была ими вытеснена.

Наряду с древними нардами, команда из долины Кумайра также обнаружила остатки нескольких больших круглых каменных башен, относящихся к бронзовому веку, а также одну угловатую башню. По словам одного из археологов, в одной из башен раскопщики также обнаружили следы плавки меди, что говорит о том, что поселение было вовлечено в прибыльную торговлю медью в то время.