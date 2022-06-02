Археологи обнаружили скрытый под водой древний город

Юг Ирака уже несколько месяцев страдает от сильнейшей засухи. Это привело к повторному обнаружению города бронзового века, который был затоплен несколько десятилетий назад без каких-либо предварительных археологических исследований. Он расположен в Кемуне в Курдистанском регионе Ирака.

За короткое время исследователям удалось в основном составить карту города. Помимо дворца, который уже был задокументирован во время короткой кампании в 2018 году, было обнаружено еще несколько крупных зданий - массивное укрепление со стеной и башнями, монументальное многоэтажное складское здание и промышленный комплекс. Обширный городской комплекс относится ко времени империи Миттани (примерно 1550-1350 гг. до н.э.), которая контролировала значительные части северной Месопотамии и Сирии.

Исследовательская группа была поражена тем, как хорошо сохранились стены - иногда до высоты нескольких метров - несмотря на то, что стены сделаны из высушенных на солнце глинобитных кирпичей и находились под водой более 40 лет. Такая хорошая сохранность объясняется тем, что город был разрушен землетрясением около 1350 года до н.э., во время которого обрушившиеся верхние части стен погребли под собой здания.