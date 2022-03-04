Археологи обнаружили уникальные каменные орудия возрастом 40 000 лет

Люди, жившие в Сямабэй, в бассейне Нивехань на севере Китая, использовали набор инструментов, состоящий в основном из крошечных “лезвий” (маленьких острых кусочков камня), часто насаженных на костяные рукоятки. Судя по микроскопическим следам износа на инструментах, люди из Сямабэя, похоже, использовали одни и те же камешки для всего, начиная от скобления шкур и разделки мяса и заканчивая сверлением дерева и обтесыванием более мягкой растительной массы.

Почти каждое из 382 каменных орудий, найденных в Сямабэе, имеет длину менее четырех сантиметров; изготовление и использование этих небольших лезвий позволило бы ранним людям выполнять больше работы с меньшим количеством материала. Ванг и его коллеги нашли одно “лезвие” с частью костяной рукоятки. На нескольких из 17 других инструментов, которые исследователи внимательно изучили на предмет микроскопических признаков износа, они обнаружили крошечные царапины, оставленные костяными инструментами, а также отпечатки растительных волокон, использовавшихся для скрепления частей инструмента.

В результате, по словам Ванга и его коллег, получилась "сложная техническая система", совершенно не похожая на ту, которой пользовались в то время другие группы людей - будь то Homo sapiens, неандертальцы или денисовцы.