Археологи обнаружили яму для квашения рыбы, которой более 9 тыс лет

Благодаря найденным остаткам квашения рыбы и каменным орудиям труда, ученые отнесли народ, который проживал на этой территории к барабинской культуре эпохи раннего неолита. Отмечается, что они, помимо всего, изготавливали плоскодонную посуду.

Среди особенностей этого сооружения, исследователи отметили отсутствие скелетов какого-либо животного. В то время, как в других аналогичных ямах такие останки трактовались археологами как жертвенный приклад.