Археологи обнаружили яму для квашения рыбы, которой более 9 тыс лет

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Археологи обнаружили яму для квашения рыбы, которой более 9 тыс летС одной особенностью
Археологи обнаружили в Новосибирской области яму-хранилище глубиной 2,4 метра, которую использовали древние жители Барабинской лесостепи для заготовки и квашения рыбы.
Сообщается, что объект был найден на памятнике Тартас-1, который относится к 7 тысячелетию до нашей эры. Археологи заявили, что в яме, помимо орудий труда, находились остатки рыбьих костей и чешуи. Сама яма, по мнению исследователей могла достигать глубины в 240 см, а в диаметре около двух метров.
Благодаря найденным остаткам квашения рыбы и каменным орудиям труда, ученые отнесли народ, который проживал на этой территории к барабинской культуре эпохи раннего неолита. Отмечается, что они, помимо всего, изготавливали плоскодонную посуду.
Среди особенностей этого сооружения, исследователи отметили отсутствие скелетов какого-либо животного. В то время, как в других аналогичных ямах такие останки трактовались археологами как жертвенный приклад.
Источник: N+1