Археологи РАН нашли одни из древнейших наконечников стрел возрастом 80 тысяч лет

Использование лука и стрел стало важной технологической инновацией, объясняют учёные: дистанционная охота позволяла древним людям безопасно добывать пищу и адаптироваться к разным условиям окружающей среды. До этого такие свидетельства за пределами Африки находили гораздо позднее — например, во Франции в гроте Мандран, где обнаружили стрелы возрастом около 54 тысяч лет.

Находки в Оби-Рахмат значительно «омолаживают» историю освоения дистанционной охоты. Кроме того, в гроте найдены останки людей со смешанными признаками: черты как неандертальцев, так и ранних представителей современного человека.