Археологи РАН нашли одни из древнейших наконечников стрел возрастом 80 тысяч лет

Опубликовано 20 августа 2025, 19:381 мин.
Археологи РАН нашли одни из древнейших наконечников стрел возрастом 80 тысяч летВ Узбекистане нашли древние наконечники стрел возрастом 80 тысяч лет
Археологи из Института археологии и этнографии СО РАН совместно с коллегами обнаружили в Узбекистане одно из самых древних свидетельств использования лука и стрел за пределами Африки. На стоянке каменного века Оби-Рахмат были найдены наконечники стрел возрастом около 80 тысяч лет.
© Российская академия наук / Plos One
Использование лука и стрел стало важной технологической инновацией, объясняют учёные: дистанционная охота позволяла древним людям безопасно добывать пищу и адаптироваться к разным условиям окружающей среды. До этого такие свидетельства за пределами Африки находили гораздо позднее — например, во Франции в гроте Мандран, где обнаружили стрелы возрастом около 54 тысяч лет.
Находки в Оби-Рахмат значительно «омолаживают» историю освоения дистанционной охоты. Кроме того, в гроте найдены останки людей со смешанными признаками: черты как неандертальцев, так и ранних представителей современного человека.