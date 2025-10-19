Археологи раскрыли возраст и другие тайны древнего храма Карнак в Египте

Долгое время точная дата начала строительства оставалась загадкой. Теперь исследователи из Уппсальского университета и Университета Саутгемптона смогли восстановить историю этого места. Учёные пробурили 61 скважину и извлекли тысячи фрагментов керамики, удалось определить возраст культурных слоёв.

Так, Карнак был построен на естественном возвышении, окружённом древними руслами Нила. Это место напоминало «первозданный холм» — символ рождения мира в египетской мифологии, где земля впервые поднялась из вод хаоса.

До 2520 года до н.э. территория была затоплена и непригодна для жизни. Лишь во времена Древнего царства уровень воды снизился, и люди начали селиться здесь. Найденная керамика датируется примерно 2300−2000 годами до н.э., что указывает на начало истории храма.

Учёные считают, что выбор этого места был не случайным: оно отражало миф о сотворении мира.