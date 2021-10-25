Археологи заявили, что нашли место жительства учеников Христа

Археологи провели раскопки многослойного здания (вероятно, речь о том, что на месте раскопок были обнаружены различные культурные слои). В нём нашли мозаики с надписями, которые, как считается, позволяют идентифицировать древний город Вифсаиду. Там якобы жили апостолы.

Раскопки там начались в 2016 году. Учёные тогда нашли позолоченные мозаичные плитки, которыми украшали храмы в византийский период. Кроме того, удалось отыскать стены, ориентированные по сторонам света по христианской традиции. Теперь же там обнаружилась церковь.

Она довольно крупная — 27 на 16 метров площадью. Церковь богато украшена. Некоторые вещи указывают на то, что это сооружение было важным. Позже её «захоронили».

Учёные предположили: либо на месте этой церкви, прямо на её стенах, в Средние века построили сахарный завод, либо церковь похоронили ритуально, «из уважения».