Наука и технологии
Опубликовано 13 апреля 2026, 14:26
1 мин.

Архив Роскосмоса поможет ИИ лучше рисовать по запросам на русском языке

Роскосмос передал Яндексу архив из более чем 10 000 официальных портретов космонавтов
Яндекс и Роскосмос объявили о стратегическом партнёрстве в области искусственного интеллекта. Роскосмос уже передал компании архив из более чем 10 000 официальных портретов отечественных космонавтов — они войдут в обучающую базу картиночной модели Alice AI ART. Сотрудничество стартовало в рамках Недели космоса, которая проходит в России в честь 65-летия полёта Юрия Гагарина.
© Владимир Новиков. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Alice AI ART — это модель, которая генерирует изображения в Алисе AI и Шедевруме. Она обучается на почти миллиарде пар «картинка — описание». Помимо общей базы, датасет включает специальные наборы данных, учитывающие особенности русского языка и культуры: именно они используются на этапе тонкой настройки и отвечают за то, чтобы модель понимала российский культурный код.

Портреты космонавтов из архива Роскосмоса станут частью этой работы. По словам представителей компаний, обучение на культурно значимых образах — один из ключевых способов сделать модель более точной при работе с запросами на русском языке.

Партнёрство не ограничивается передачей данных: Яндекс и Роскосмос также планируют совместные проекты по популяризации космонавтики с использованием технологий ИИ

Автор:Максим Многословный