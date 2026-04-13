Архив Роскосмоса поможет ИИ лучше рисовать по запросам на русском языке

Alice AI ART — это модель, которая генерирует изображения в Алисе AI и Шедевруме. Она обучается на почти миллиарде пар «картинка — описание». Помимо общей базы, датасет включает специальные наборы данных, учитывающие особенности русского языка и культуры: именно они используются на этапе тонкой настройки и отвечают за то, чтобы модель понимала российский культурный код.

Портреты космонавтов из архива Роскосмоса станут частью этой работы. По словам представителей компаний, обучение на культурно значимых образах — один из ключевых способов сделать модель более точной при работе с запросами на русском языке.

Партнёрство не ограничивается передачей данных: Яндекс и Роскосмос также планируют совместные проекты по популяризации космонавтики с использованием технологий ИИ