Наука и технологии
Опубликовано 31 января 2025, 19:04
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Архивисты пожаловались на исчезновение данных с сайтов властей при Трампе

Архивисты работают над выявлением и сохранением тысяч наборов данных
Тысячи наборов данных были удалены с сайта Data.gov, главного онлайн-хранилища правительственных данных США, после вступления Дональда Трампа в должность. Исследователи и архивисты заметили, что с 21 января по конец января исчезло более 2000 наборов данных, причем многие из них пропали сразу после инаугурации Трампа.
Архивисты пожаловались на исчезновение данных с сайтов властей при Трампе
© 404media

Джек Кушман, исследователь из Гарварда, следил за удалением и создавал резервные копии максимально возможного количества данных. Некоторые пропавшие наборы данных, например записи мониторинга коралловых рифов NOAA, еще можно найти на других правительственных сайтах, но некоторые, похоже, исчезли совсем. Эксперты говорят, что трудно точно определить, что именно было удалено, поскольку Data.gov выступает лишь в качестве индекса, связывающего наборы данных, хранящиеся на разных платформах.

Марк Филлипс, эксперт по архивированию правительственных документов, говорит, что его команда работает с Интернет-архивом и другими организациями, чтобы сохранить как можно больше данных. Они собрали сотни терабайт веб-контента, но отслеживание того, что пропало и почему, требует времени.

Источник:404Media
Автор:Максим Многословный
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