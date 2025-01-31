Архивисты пожаловались на исчезновение данных с сайтов властей при Трампе

Джек Кушман, исследователь из Гарварда, следил за удалением и создавал резервные копии максимально возможного количества данных. Некоторые пропавшие наборы данных, например записи мониторинга коралловых рифов NOAA, еще можно найти на других правительственных сайтах, но некоторые, похоже, исчезли совсем. Эксперты говорят, что трудно точно определить, что именно было удалено, поскольку Data.gov выступает лишь в качестве индекса, связывающего наборы данных, хранящиеся на разных платформах.

Марк Филлипс, эксперт по архивированию правительственных документов, говорит, что его команда работает с Интернет-архивом и другими организациями, чтобы сохранить как можно больше данных. Они собрали сотни терабайт веб-контента, но отслеживание того, что пропало и почему, требует времени.