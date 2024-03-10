Архивов нет: человечество потеряет научные достижения, если издания обанкротятся

Раньше физические копии в библиотеках обеспечивали выживание научных знаний. Однако цифровая революция переложила ответственность за хранение и сохранность. Хотя такие системы, как DOI, помогают находить цифровые документы, они зависят от наличия архивных копий. Анализ более 7 миллионов DOI, проведенный Мартином, выявил тревожную тенденцию: значительная часть опубликованных исследований не имеет постоянного резервного копирования. Менее 1% издателей хранят большинство материалов в нескольких архивах, а более трети, похоже, вообще не имеют системы архивирования.

Последствия такого отсутствия сохранности весьма плачевны. Потеря доступа к прошлым исследованиям ослабляет фундамент будущего научного прогресса. Построение знаний опирается на цепочку ссылок, и отсутствие звеньев ставит под угрозу всю структуру.

В исследовании признаются ограничения: некоторые архивы могли быть не учтены, и могут существовать специфические для каждого издательства системы. Тем не менее, главная проблема остается: кто несет ответственность за цифровое архивирование?

Кроме того, даже архивные исследования может быть трудно найти, если у них нет DOI или если архивная копия не содержит его. Это подчеркивает необходимость последовательной практики архивирования и включения DOI.

Несмотря на то, что пока не было зарегистрировано ни одного случая потери критических исследований, работа Мартина Ива служит тревожным сигналом.