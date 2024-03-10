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Наука и технологии
Опубликовано 10 марта 2024, 06:00
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Архивов нет: человечество потеряет научные достижения, если издания обанкротятся

Научные знания под угрозой: исследование выявило пробелы в архивировании цифровых публикаций
Новое исследование вызывает опасения по поводу долгосрочной доступности научных исследований. Мартин Ив из Crossref проверил, насколько хорошо издатели сохраняют свои цифровые публикации в архивах.

Раньше физические копии в библиотеках обеспечивали выживание научных знаний. Однако цифровая революция переложила ответственность за хранение и сохранность. Хотя такие системы, как DOI, помогают находить цифровые документы, они зависят от наличия архивных копий. Анализ более 7 миллионов DOI, проведенный Мартином, выявил тревожную тенденцию: значительная часть опубликованных исследований не имеет постоянного резервного копирования. Менее 1% издателей хранят большинство материалов в нескольких архивах, а более трети, похоже, вообще не имеют системы архивирования.

Последствия такого отсутствия сохранности весьма плачевны. Потеря доступа к прошлым исследованиям ослабляет фундамент будущего научного прогресса. Построение знаний опирается на цепочку ссылок, и отсутствие звеньев ставит под угрозу всю структуру.

В исследовании признаются ограничения: некоторые архивы могли быть не учтены, и могут существовать специфические для каждого издательства системы. Тем не менее, главная проблема остается: кто несет ответственность за цифровое архивирование?

Кроме того, даже архивные исследования может быть трудно найти, если у них нет DOI или если архивная копия не содержит его. Это подчеркивает необходимость последовательной практики архивирования и включения DOI.

Несмотря на то, что пока не было зарегистрировано ни одного случая потери критических исследований, работа Мартина Ива служит тревожным сигналом.

Источник:Ars Technica
Автор:Максим Многословный
Теги:
#исследование
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#наука
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#критика