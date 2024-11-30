Арктическая пыль усилила потепление региона. Да, вы прочитали правильно

Исследование, опубликованное в журнале npj Climate and Atmospheric Science, показывает, как пыль из свободных от снега и льда районов влияет на поведение облаков.

Традиционно считалось, что потепление в Арктике приводит к образованию облаков с большим количеством жидких капель и меньшим количеством ледяных кристаллов, что ведет к образованию более плотных и долговечных облаков, которые отражают солнечный свет и охлаждают регион. Однако исследователи обнаружили, что по мере потепления снежный и ледяной покров уменьшается, и в атмосферу выбрасывается больше пыли. Эта пыль способствует образованию ледяных кристаллов, делая облака более тонкими и недолговечными, снижая их отражательную способность и потенциально усиливая летнее потепление.

Используя климатическую модель CAM-ATRAS, исследователи проанализировали данные за 40 лет (1981-2020 гг.) и обнаружили, что выбросы арктической пыли увеличились на 20%, что значительно повлияло на динамику облаков. Вызванное пылью “зарождение льда” превзошло обусловленное температурой сокращение образования ледяных кристаллов на 30% территории Арктики в год и на 70% летом.