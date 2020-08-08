Арктический «Панцирь-СА» провёл стрельбы

Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Северный флот. Испытательные стрельбы выполнили с зенитными ракетами без боевой части. Целью испытаний была проверка работоспособности комплекса в высоких широтах.

Испытания обеспечивала тактическая группа Северного флота на военной базе «Арктический трилистник».

Напомним, «Панцирь-СА» был создан специально для использования в суровых арктических условиях. В качестве базы для него выступает двухзвенный гусеничный снегоболотоход «Витязь». Комплекс может работать на арктическом бездорожье в широком диапазоне температур.

Помимо «Панциря-СА» тактическая группа Северного флота на базе «Арктический трилистник» располагает береговыми ракетными комплексами «Бастион» с противокорабельными ракетами «Оникс».