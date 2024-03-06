Арктика может «лишиться льда» уже в следующем десятилетии

Что означает «свободный ото льда»? Это не полное отсутствие льда, а скорее момент, когда ледяной покров опускается ниже определенного порога — менее 1 миллиона квадратных километров.

Виновник? Выбросы парниковых газов. По мере сокращения ледового покрова океан поглощает все больше солнечного тепла, что ускоряет процесс таяния и создает порочный круг.

По прогнозам исследователей, первый день без льда может наступить уже в конце августа или начале сентября в 2030-х годах, независимо от уровня выбросов. К середине века Арктика может получить первый свободный ото льда месяц. При наихудшем сценарии высоких выбросов Арктика может столкнуться с сезонами без льда, длящимися несколько месяцев, а к концу века — даже всю зиму.

Хотя ситуация кажется плачевной, исследование подчеркивает важность ограничения выбросов, чтобы свести к минимуму продолжительность безледных периодов. При умеренных выбросах сезон безледья может быть ограничен несколькими месяцами по сравнению с девятью месяцами, которые прогнозируются при сценарии с высоким уровнем выбросов.