Арктика «станет неузнаваемой» к 2100 году, предупредили ученые

Исследование, проведенное под руководством ученого Жюльена Струве и опубликованное в журнале Science, описывает ключевые изменения: «Арктическое лето» без морского льда, быстрое таяние Гренландского ледяного щита, повсеместная потеря вечной мерзлоты и экстремальные скачки температуры. Эти изменения повлияют на экосистемы, дикую природу и местные сообщества, ускоряя глобальное повышение уровня моря.

Если планета продолжит теплеть на 2,7 °C, в Арктике могут быть зафиксированы почти ежедневные температурные рекорды по сравнению с доиндустриальными временами, а площадь таяния ледяного щита увеличится в четыре раза. Вечная мерзлота может сократиться на 50%, что поставит под угрозу инфраструктуру и приведет к высвобождению накопленных парниковых газов.

Соавтор исследования Дирк Нотц подчеркивает необходимость срочных действий.