Арктике спрогнозировали исчезновение льда к 2027 году

Используя компьютерное моделирование, исследователи обнаружили, что большинство моделей указывают на то, что день, свободный ото льда, наступит в течение девяти-двадцати лет после 2023 года. В экстремальных сценариях Арктика может освободиться ото льда в течение трех лет. Этим событиям способствуют необычно теплые сезоны, которые не дают морскому льду восстановиться.

Освобождение Арктики ото льда будет иметь значительные глобальные последствия. Без льда, отражающего солнечный свет, океан будет поглощать больше тепла, ускоряя потепление как в регионе, так и во всем мире. Это может привести к более экстремальным погодным условиям в глобальном масштабе.

Нужно что-то делать.