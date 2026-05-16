Наука и технологии
Опубликовано 16 мая 2026, 17:54
1 мин.

Arm Holdings столкнулась с антимонопольным расследованием в США

Регуляторы изучают лицензирование
Американская Федеральная торговая комиссия (FTC) начала антимонопольное расследование в отношении британской компании Arm Holdings. Регулятор проверяет, не пытается ли разработчик чипов незаконно монополизировать часть рынка полупроводников.
Arm Holdings столкнулась с антимонопольным расследованием в США

© Ferra.ru

Следователи изучают, может ли Arm отказывать в лицензировании своих технологий или ухудшать условия для партнеров, которые используют ее архитектуру для проектирования центральных процессоров. О самом расследовании компанию уведомили еще в начале года.

Arm получает значительную часть выручки за счет лицензирования своих разработок таким гигантам, как Nvidia и Apple. Компания взимает роялти за использование своих чиповых архитектур.

Это не единственное разбирательство в отношении Arm. Ранее антимонопольные органы Южной Кореи уже проводили проверку в ее сеульском офисе. Регуляторы изучают практику лицензирования технологий.

Источник:Bloomberg
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#ARM
,
#сша