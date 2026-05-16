Arm Holdings столкнулась с антимонопольным расследованием в США

Опубликовано 16 мая 2026, 17:541 мин.
Arm Holdings столкнулась с антимонопольным расследованием в СШАРегуляторы изучают лицензирование
Американская Федеральная торговая комиссия (FTC) начала антимонопольное расследование в отношении британской компании Arm Holdings. Регулятор проверяет, не пытается ли разработчик чипов незаконно монополизировать часть рынка полупроводников.
© Ferra.ru
Следователи изучают, может ли Arm отказывать в лицензировании своих технологий или ухудшать условия для партнеров, которые используют ее архитектуру для проектирования центральных процессоров. О самом расследовании компанию уведомили еще в начале года.
Arm получает значительную часть выручки за счет лицензирования своих разработок таким гигантам, как Nvidia и Apple. Компания взимает роялти за использование своих чиповых архитектур.
Это не единственное разбирательство в отношении Arm. Ранее антимонопольные органы Южной Кореи уже проводили проверку в ее сеульском офисе. Регуляторы изучают практику лицензирования технологий.