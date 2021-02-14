Наука и технологии
Сегодня в 11:58
Arm выпускает 842 чипа в секунду
Компания похвасталась рекордными показателями
Arm сообщила, что экосистема компании поставила рекордные 6,7 млрд чипов на базе Arm лишь за один четвёртый квартал 2020 года. Если это пересчитать, то получится, что каждую секунду выпускают 842 чипа.
Как пишет Arm, её партнёры подписали рекордные 175 новых лицензий на использование разработок компании за календарный 2020 год.
Сообщается, что экосистема Arm является центром IoT революции, так как 4,4 млрд отгруженных в прошлом квартале процессоров Cortex-M позволяют создать миллиарды устройств интернета вещей.
Arm
«Рекордные 6,7 млрд поставленных чипов на базе Atm в прошлом квартале являются свидетельством невероятных новаций наших партнёров: от технологий внутри суперкомпьютера номер один в мире до мельчайших устройств со сверхнизким энергопотреблением», — рассказали в Arm.
Стоит уточнить, что рекордные показатели включают в себя поставки изделий с графическими процессорами на базе Arm Mali.