Arm выпускает 842 чипа в секунду

«Рекордные 6,7 млрд поставленных чипов на базе Atm в прошлом квартале являются свидетельством невероятных новаций наших партнёров: от технологий внутри суперкомпьютера номер один в мире до мельчайших устройств со сверхнизким энергопотреблением», — рассказали в Arm.

Стоит уточнить, что рекордные показатели включают в себя поставки изделий с графическими процессорами на базе Arm Mali.