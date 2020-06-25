«Армата» прошла стадию «детских болезней»

Как пишет «РИА Новости», конкретные «болезни» специалист не назвал. Он заявил, что за последние годы военные изучили технику и привыкли к ней.

«И теперь я абсолютно спокоен, когда она (прим. «Армата») выезжает на репетиции. Конечно, тревога, ответственность присутствовала, но не было напрасных переживаний», — отметил специалист.

По его словам, основные задачи бригады из более чем 50 человек, — после каждой репетиции проводить диагностику техники, техобслуживание и даже обучение экипажей.

На параде от «Уралвагонзавода», который снарядил бригаду, участвовала такая техника: танк Т-14 и БМП Т-15 с новым 57-миллиметровым вооружением «Кинжал», танки Т-90М «Прорыв», боевые машины поддержки танков «Терминатор», а также танки Т-72Б3 с дополнительной защитой, Т-80БВМ, боевые машины «Деривация-ПВО», самоходки «Коалиция-СВ».