«Армата» стала первым танком с туалетом по требованию генералов

Авторы материала ссылаются на директора по качеству и информационным технологиям Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения. Он рассказал, что у экипажей Т-14 «Арматы» есть особенность — им нужно долго находиться внутри машины. Поэтому и нужно было решить проблему естественной нужды военных.

«Лента.ру» также отмечает, что съёмными туалетными модулями оснащаются и последние модификации израильских танков «Меркава». Так что, вероятно, британские журналисты погорячились с оценками.

Напомним, «Армата» была представлена в 2015 году, но российские военные до сих пор не получили танки.