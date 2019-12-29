Наука и технологии
Вчера 20:02
«Армата» стала первым танком с туалетом по требованию генералов
Так, по крайней мере, считают британцы
Британское издание The Mirror рассказало, что туалет в российском танке Т-14 на платформе «Армата» появился по требованию генералов. Между прочим, боевую машину называют первым в мире танком со встроенной уборной.
Авторы материала ссылаются на директора по качеству и информационным технологиям Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения. Он рассказал, что у экипажей Т-14 «Арматы» есть особенность — им нужно долго находиться внутри машины. Поэтому и нужно было решить проблему естественной нужды военных.
«Лента.ру» также отмечает, что съёмными туалетными модулями оснащаются и последние модификации израильских танков «Меркава». Так что, вероятно, британские журналисты погорячились с оценками.
Напомним, «Армата» была представлена в 2015 году, но российские военные до сих пор не получили танки.