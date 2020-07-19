Армения назвала количество уничтоженных ее военными азербайджанских танков

Сообщается, что уничтожение азербайджанских танков случилось на армяно-азербайджанской границе в ходе боев. Информацией поделилась пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян. Она также отметила, что в ликвидации танков были использованы силы беспилотников.

”Во время действий на северо-восточном направлении армяно-азербайджанской границы поражены три танка противника беспилотными летательными аппаратами, произведенными армянским военно-промышленным комплексом”, — заключила Степанян.

Боевые столкновения на армяно-азербайджанской границе начались еще 12 июля, а 16 числа, в свою очередь, противостояние лишь набрало обороты, что привело к тому, что Азербайджан потерял 11 военнослужащих и одного мирного жителя, тогда как Армения лишилась четырех военных. Напомним, что нескольким ранее в сети оказались кадры уничтожения машины МЧС Армении дроном-камикадзе из Азербайджана.