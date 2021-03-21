Армения рассказала о покупке у России истребителей без ракет

Пашинян отметил, что ответственность за такое решение лежит на предыдущем руководстве страны. Как заявил премьер-министр, самолёт доставили в мае, и Армения не успела купить ракеты до войны. При этом Пашинян взял ответственность за поражение в вооружённом конфликте с Азербайджаном осенью 2020 года на себя.

РБК напоминает, что в ноябре 2020 года бывший начальник Генштаба ВС Армении заявил, что Ереван купил у Москвы истребители без боеприпасов. В 2016 году он же отговорил руководство страны от покупки самолётов, но решение всё равно поменяли. Бывший начальник Генштаба утверждает, что лично говорил премьер-министру, что покупка Су-30СМ будет «преступным шагом», так как российские законы запрещают продажу третьим странам ракет для истребителей. Но никто «не читал российское законодательство».