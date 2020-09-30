Армению обвинили в применении тактических комплексов против Азербайджана

При этом в Азербайджане отметили, что из-за «непригодности и низкого качества военной техники» Армении три из выпущенных ракет не взорвались. Также в минобороны сообщили, что нанесли удар по военному штабу противника в регионе. Армения понесла большие потери в живой силе и военной технике.

Стоит отметить, что информационный штаб непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) опровергает сообщение о том, что был применён комплекс «Точка-У». Штаб утверждает, что на фото, которое представили в качестве доказательства, изображена совсем другая ракета. Таких «фотографий полно в интернете», говорят в НКР.

Напомним, конфликт в районе Нагорного Карабаха обострился 27 сентября.