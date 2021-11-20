Армии России и Великобритании сравнили

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Армии России и Великобритании сравнилиПо численности и количеству техники
Зарубежные СМИ сравнили между собой российскую и британскую армии. По оценке специалистов, вторая уступает первой.
Отмечается, что российская армия состоит почти из трёх миллионов военнослужащих с учётом тех, кто находится в запасе. У Вооружённых сил же Великобритании насчитывается 275,66 тысячи человек.
Что касается самолётов и вертолётов, то у России — более 4 тысяч машин, а у Великобритании — чуть больше 700. Танков у России тоже больше: 12950 против 227. По части бронетехники вообще — у британской армии насчитывается пять тысяч единиц, а у российской — 27 тысяч.
Также у России больше подлодок и миноносцев: 16 и 62 соответственно. У Великобритании их число составляет шесть и десять соответственно. А вот авианосцев у британцев больше: два против одного.
Источник: Российская газета