Армии России и Великобритании сравнили

Отмечается, что российская армия состоит почти из трёх миллионов военнослужащих с учётом тех, кто находится в запасе. У Вооружённых сил же Великобритании насчитывается 275,66 тысячи человек.

Что касается самолётов и вертолётов, то у России — более 4 тысяч машин, а у Великобритании — чуть больше 700. Танков у России тоже больше: 12950 против 227. По части бронетехники вообще — у британской армии насчитывается пять тысяч единиц, а у российской — 27 тысяч.

Также у России больше подлодок и миноносцев: 16 и 62 соответственно. У Великобритании их число составляет шесть и десять соответственно. А вот авианосцев у британцев больше: два против одного.