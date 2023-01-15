Армии США запретили покупать шлем виртуальной реальности Microsoft

По данным журналистов, Армия просила около 400 миллионов долларов. Но вместо этой суммы военные могут получить лишь около десятой части на улучшение системы, которая должна исправить проблемы предыдущей версии — во время испытаний солдаты жаловались на головные боли и тошноту.

В Армии рассчитывают, что IVAS версии 1.2 выйдет в новом форм-факторе и другими улучшениями, которые устранят недочёты.

Ранее военные США собрали отзывы об IVAS от около 1000 солдат, в общей сложности они использовали гарнитуры 100 тысяч часов. По данным Bloomberg, Microsoft выделили около 125 миллионов долларов на разработку новой версии в дополнении к 40 миллионам, которые недавно одобрил Конгресс.

Армия США и Microsoft работают над IVAS с 2019 года. Проект направлен на разработку тактических очков, которые через дополненную реально будут в реальном времени выводить для солдат информацию с датчиков и навигационных систем. Также гарнитура сможет выполнять функцию очков ночного зрения и тепловизора.