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Армия отказалась принимать на вооружение бронетранспортёр Казахстана: в чём причина?Производитель кое-что скрыл
СМИ сообщили, что новая бронированная машина «Барыс» 8х8 не готова поступить на вооружение Минобороны Казахстана, хоть и прошла государственные испытания.
Как сообщают СМИ, бронетранспортёр имеет ряд крупных конструктивных недостатков. При этом госиспытания машины, которые длились четыре года, прошли без замечаний. Тем не менее оказалось, что у «Барыса» 8х8 есть недостатки. Они даже перечислены в актах войсковых испытаний, но главкомат Сухопутных войск не хочет их раскрывать.
Журналистам известно, что машина часто ломается, а её ремонт обходится очень дорого. В основном неполадки происходят с ходовой частью, боевым модулю, который не может вести огонь с полным боекомплектом, а также программным обеспечением. Производитель это скрывает, чтобы не лишиться контракта и не обанкротиться.
Источник: Военное обозрение