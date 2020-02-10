Армия России обзавелась отрядами по борьбе с дронами

Мобильные отряды уже заступили на дежурство у военных баз в Южном и Восточном округах. В будущем их планируют развернуть и в остальных. Новые подразделения состоят из контрактников — офицеров и солдатов, которые прошли специальное обучение.

Военные эксперты считают, что обороняться от дронов сейчас очень важно. Сегодня даже дешёвые в изготовлении беспилотники представляют серьёзную угрозу. Они могут вести разведку и даже наносить штурмовые удары, при этом их достаточно сложно обнаружить.

В бою отряды «охотников за дронами» будут прикрывать как передовые линии войск, так и части в тылу. Эксперты говорят, что сейчас роль таких отрядов приблизилась к той, которую играли противотанковые подразделения во время Второй мировой войны.