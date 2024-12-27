Армия России получит боевого робота-андроида

Внешне БРЧ-1 будет похож на человека, но будет превосходить его в силе, скорости и анализе окружающей среды. В будущем он сможет заменить солдат на передовой, хотя пока предполагается, что он будет выполнять такие задачи, как транспортировка грузов или эвакуация раненых солдат.

Прежде чем робот будет оснащен оружием, он должен пройти всесторонние испытания. Жуков подчеркнул, что сначала его будут испытывать в небоевых условиях. Однако ожидается, что со временем робот будет совершенствоваться и сможет выполнять более сложные задачи, в том числе и боевые операции.