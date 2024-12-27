Армия России получит боевого робота-андроида

Опубликовано 27 декабря 2024, 06:131 мин.
Армия России получит боевого робота-андроидаВ будущем — замена людей
Российские инженеры работают над созданием робота-андроида БРЧ-1, предназначенного для использования в зонах боевых действий. Олег Жуков, главный конструктор научно-производственного предприятия «Герань», сообщил, что первые испытания робота намечены на первый квартал 2025 года. Его слова передает ТАСС.
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Внешне БРЧ-1 будет похож на человека, но будет превосходить его в силе, скорости и анализе окружающей среды. В будущем он сможет заменить солдат на передовой, хотя пока предполагается, что он будет выполнять такие задачи, как транспортировка грузов или эвакуация раненых солдат.
Прежде чем робот будет оснащен оружием, он должен пройти всесторонние испытания. Жуков подчеркнул, что сначала его будут испытывать в небоевых условиях. Однако ожидается, что со временем робот будет совершенствоваться и сможет выполнять более сложные задачи, в том числе и боевые операции.