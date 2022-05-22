Армия России получит в распоряжение стратегические беспилотники

При этом на данный момент, по словам министра обороны, армия и флот РФ продолжают получать современные комплексы с беспилотниками оперативного назначения. Так, за последние десять лет интенсивность полетов беспилотников возросла в семь раз, а годовой налет БПЛА — в 23 раза.

А до 2030 года Военно-морской флот и Воздушно-космические силы России оснастят комплексами с беспилотниками средней и большой дальности