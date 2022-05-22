Наука и технологии
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Армия России получит в распоряжение стратегические беспилотники

Помимо этого Шойгу рассказал про увеличение интенсивности их полетов
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что вооруженные силы России в ближайшее время получат стратегические беспилотные летательные аппараты (БПЛА), что позволит сократить затраты.
Армия России получит в распоряжение стратегические беспилотники

В ближайшей перспективе ожидается поставка стратегических беспилотников. Их применение позволит сберечь летный состав и значительно сократить затраты на решение разведывательных и огневых задач за счет снижения расхода боеприпасов и ресурса авиатехники

Сергей Шойгу
Министр обороны России

При этом на данный момент, по словам министра обороны, армия и флот РФ продолжают получать современные комплексы с беспилотниками оперативного назначения. Так, за последние десять лет интенсивность полетов беспилотников возросла в семь раз, а годовой налет БПЛА — в 23 раза.

А до 2030 года Военно-морской флот и Воздушно-космические силы России оснастят комплексами с беспилотниками средней и большой дальности

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