Армия России получит в распоряжение стратегические беспилотники

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Армия России получит в распоряжение стратегические беспилотникиПомимо этого Шойгу рассказал про увеличение интенсивности их полетов
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что вооруженные силы России в ближайшее время получат стратегические беспилотные летательные аппараты (БПЛА), что позволит сократить затраты.
В ближайшей перспективе ожидается поставка стратегических беспилотников. Их применение позволит сберечь летный состав и значительно сократить затраты на решение разведывательных и огневых задач за счет снижения расхода боеприпасов и ресурса авиатехники
Сергей Шойгу
Министр обороны России
При этом на данный момент, по словам министра обороны, армия и флот РФ продолжают получать современные комплексы с беспилотниками оперативного назначения. Так, за последние десять лет интенсивность полетов беспилотников возросла в семь раз, а годовой налет БПЛА — в 23 раза.
А до 2030 года Военно-морской флот и Воздушно-космические силы России оснастят комплексами с беспилотниками средней и большой дальности