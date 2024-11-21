Армия США испытала пулемёт с ИИ

Bullfrog решает проблему растущей угрозы беспилотников на современном поле боя, что особенно заметно по СВО. Используя ИИ и робототехнику, Bullfrog предлагает решение, «превосходящее возможности человека в отслеживании и нейтрализации быстрых целей».

Сейчас система требует одобрения оператора для открытия огня, но в ACS утверждают, что она полностью готова к автономной работе, ожидая решений правительства.

Правда, критики сомневаются в способности ИИ четко различать союзников и врагов. Решение об автономном применении системы остается за Пентагоном.