Армия США испытала пулемёт с ИИ

Опубликовано 21 ноября 2024, 12:001 мин.
Армия США испытала пулемёт с ИИДля защиты от дронов
Армия США протестировала Bullfrog — оружие с ИИ, разработанное компанией Allen Control Systems (ACS), для уничтожения малых дронов. Система, использующая компьютерное зрение, доказала свою эффективность на «мероприятии по тестированию новых технологий» ранее в этом году. Недавние кадры демонстрируют, как оружие на базе автомобиля с легкостью сбивает дроны.
© Allen Control Systems
Bullfrog решает проблему растущей угрозы беспилотников на современном поле боя, что особенно заметно по СВО. Используя ИИ и робототехнику, Bullfrog предлагает решение, «превосходящее возможности человека в отслеживании и нейтрализации быстрых целей».
Сейчас система требует одобрения оператора для открытия огня, но в ACS утверждают, что она полностью готова к автономной работе, ожидая решений правительства.
Правда, критики сомневаются в способности ИИ четко различать союзников и врагов. Решение об автономном применении системы остается за Пентагоном.