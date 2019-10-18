Армия США хочет улучшить транспортные средства с помощью НЛО

Главой организации TTSA выступает экс-солист группы Blink-182. СМИ пишут, что именно TTSA ответственна за публикацию видео встреч военных США с НЛО. Их подлинность, кстати, недавно подтвердил Пентагон.

Организация будет сотрудничать конкретно с Сухопутными силами США. На сайте TTSA указано, что вместе с Командой по развитию боевых возможностей армии она будет проводить исследования и разработки с целью «изучения технологических инноваций для развития улучшенных возможностей для наземных транспортных средств Армии».

Журналисты считают, что специалисты могут анализировать технологии тех самых неопознанных летающих объектов. Подтверждения этому, впрочем, нет.