Наука и технологии
Сегодня 17:37
Армия США хочет улучшить транспортные средства с помощью НЛО
По крайней мере, так считают журналисты
Армия США решила сотрудничать с организацией To The Stars Academy of Arts and Science (TTSA), изучающей НЛО. Вместе они будут оценивать некие технологии, предполагается, что гипотетических пришельцев, и использовать это для улучшения транспортных средств.
Главой организации TTSA выступает экс-солист группы Blink-182. СМИ пишут, что именно TTSA ответственна за публикацию видео встреч военных США с НЛО. Их подлинность, кстати, недавно подтвердил Пентагон.
Организация будет сотрудничать конкретно с Сухопутными силами США. На сайте TTSA указано, что вместе с Командой по развитию боевых возможностей армии она будет проводить исследования и разработки с целью «изучения технологических инноваций для развития улучшенных возможностей для наземных транспортных средств Армии».
Журналисты считают, что специалисты могут анализировать технологии тех самых неопознанных летающих объектов. Подтверждения этому, впрочем, нет.
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