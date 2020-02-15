Армия США начала готовиться к пандемии коронавируса

Меры по подготовке к возможной пандемии коронавируса примет Северное командование вооружённых сил США. Распоряжение об этом уже подготовил Объединённый комитет начальников штабов и утвердил министр обороны.

Представитель военно-морского флота (ВМФ) США отметил, что «планирование не указывает на то, что ситуация с коронавирусом будет развиваться именно таким образом». Однако военным надо быть готовыми к любому варианту развития событий.

Напомним, на сегодня количество заражённых коронавирусом COVID-19 превысило 67 тысяч человек по всему миру. Число погибших равно 1536.