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Сегодня 13:52
Армия США начала готовиться к пандемии коронавируса
Этот вариант нельзя исключать
СМИ сообщили, что Армия США начала готовиться к пандемии, то есть необычайно сильной эпидемии коронавируса. Всех военных, посещавших Китай с начала февраля, отправят на карантин.
Меры по подготовке к возможной пандемии коронавируса примет Северное командование вооружённых сил США. Распоряжение об этом уже подготовил Объединённый комитет начальников штабов и утвердил министр обороны.
Представитель военно-морского флота (ВМФ) США отметил, что «планирование не указывает на то, что ситуация с коронавирусом будет развиваться именно таким образом». Однако военным надо быть готовыми к любому варианту развития событий.
Напомним, на сегодня количество заражённых коронавирусом COVID-19 превысило 67 тысяч человек по всему миру. Число погибших равно 1536.