Армия США начала искать исполнителей для создания нового лёгкого танка

Исполнительный директор программы наземных боевых систем службы, бригадный генерал Гленн Дин, сказал Defense News, что армия планирует полностью заполнить пробел в возможностях по обеспечению мобильной, защищенной, прямой стрельбы для пехотинцев.

Дин сказал, что этап отбора поставщиков в рамках конкурса продолжается, и программа идет по графику, согласно которому решение о производстве будет принято в третьем квартале 2022 финансового года - примерно в июне. Планируется оснастить первое подразделение MPF к четвертому кварталу 25 финансового года.

Армия планирует первоначально построить 26 машин, с возможностью построить еще 28 машин и переоборудовать восемь прототипов.