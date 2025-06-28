Армия США начала зазывать на службу специалистов IT-гигантов

Программа особенно ориентирована на опытных разработчиков и технических руководителей, которые могут помочь быстро внедрять новые технологии в армию. Среди первых участников — топ-менеджеры Palantir и OpenAI, получившие звания лейтенантов-полковников. Сейчас идет активный набор специалистов, и уже якобы поступило около 150 резюме.

Связь между технологическими компаниями Кремниевой долины и армией существует давно, пишут СМИ. Крупные фирмы, такие как Amazon, Google и Microsoft, получают миллиарды долларов на военные контракты. Инвестиции в оборонные стартапы тоже растут — за последние годы в них вложили свыше 100 миллиардов долларов.