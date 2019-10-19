Армия США наконец отказалась от использования дискет для запусков ракет

Об этом журналистам рассказал командующий 595-й эскадрильей стратегической связи подполковник Джейсон Росси (Jason Rossi). Накопители интегрируют в Стратегическую автоматизированную систему командования и управления (SACCS). Её используют ядерные силы США, чтобы отправлять сообщения из командных центров. По словам Росси, систему невозможно взломать. Устройства в ней не имеют IP-адресов. А работает она на компьютерах IBM, созданных ещё в 1970-х годах.

8-дюймовые дискеты использовались для обмена информацией между терминалами и загрузки программ. От них отказались в рамках программы модернизации, завершившейся в июне текущего года. Что внедрили в систему помимо накопителей, Росси не уточнил.