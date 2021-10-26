Армия США откажется от старых стандартов роста и веса солдат

Испытания проходят в Армейском центре начальной военной подготовки. Все нужные инструменты военным предоставил военный НИИ экологической медицины.

Первая методика — DXA. Это сканирование тела со сбором данных о массе мышц и жира, а также минеральной плотности костей. Данный метод активно применятся в индустрии фитнеса.

Для второй методики используется инфракрасный сканер. Он за 13 секунд собирает данные с более чем двух миллионов точек тела. Для третьего метода военные должны будут пройти анализ импеданса, при котором сквозь тело пропускается слабый электрический сигнал для измерения мышечной и жировой массы. А вот в качестве четвёртого способа выступит известная военным магнитная лента. Однако этот метод считается самым неточным.

Сейчас в американской армии 22-летний солдат ростом, например, 182 сантиметра может весить не более 88 килограммов. Военные считают, что такие стандарты устарели, а измерения параметров неточны.