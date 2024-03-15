Армия США отменила прототип дальнобойной артиллерии после очередных проблем

Разработанная для обеспечения огневого превосходства на больших расстояниях, система ERCA включала 58-калиберную пушку, установленную на шасси гаубицы Paladin. Однако испытания выявили чрезмерный износ удлиненного ствола после ограниченного количества выстрелов.

Теперь, вместо того чтобы разрабатывать совершенно новую конструкцию, армия теперь будет оценивать существующие варианты дальнобойной артиллерии, предлагаемые промышленностью.

Армия запросила 55 миллионов долларов в своем бюджете на 2025 финансовый год для финансирования этой новой работы, в то время как разработка ERCA будет прекращена.