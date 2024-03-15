Армия США отменила прототип дальнобойной артиллерии после очередных проблем

Опубликовано 15 марта 2024, 02:15
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Армия США отменила прототип дальнобойной артиллерии после очередных проблемВ чем их суть
Армия США отказывается от программы создания артиллерийских орудий увеличенной дальности (Extended Range Cannon Artillery, ERCA) из-за технических проблем, возникших на этапе создания прототипа.
Разработанная для обеспечения огневого превосходства на больших расстояниях, система ERCA включала 58-калиберную пушку, установленную на шасси гаубицы Paladin. Однако испытания выявили чрезмерный износ удлиненного ствола после ограниченного количества выстрелов.
Теперь, вместо того чтобы разрабатывать совершенно новую конструкцию, армия теперь будет оценивать существующие варианты дальнобойной артиллерии, предлагаемые промышленностью.
Армия запросила 55 миллионов долларов в своем бюджете на 2025 финансовый год для финансирования этой новой работы, в то время как разработка ERCA будет прекращена.