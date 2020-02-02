«Военное обозрение» сообщает, что в учениях участвовали военнослужащие первого батальона 120-го полевого артиллерийского полка Нацгвардии штата Висконсин. Сами боевые тренировки прошли в лагере Грейлинг штата Мичиган.

Во время учений проверяли две основные вещи: действия военнослужащих при учебно-боевых операциях в условиях низких температур и пригодность военной техники. Таким образом армия США подготовилась к войне в зимнее время.

В ходе боевых тренировок также было отработано взаимодействие Нацгвардии с военнослужащими американской армии. Кроме того, военные провели стрельбы из 155-мм гаубиц M777A2. Сообщается, что вооружения США не разочаровали, несмотря на условия: мокрый снег, ледяной дождь, порывистый ветер.