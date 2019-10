Армия США подтвердила изучение предметов «инопланетного происхождения»

Недавно СМИ написали, что Армия США начала сотрудничать с организацией To The Stars Academy of Arts & Science (TTSA), специализирующейся на НЛО. Теперь военные подтвердили подписание контракта с уфологами. Вместе они будут изучать некие артефакты, которые якобы имеют инопланетное происхождение.