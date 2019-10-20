Армия США подтвердила изучение предметов «инопланетного происхождения»

Об этом пишет издание The Drive, ссылаясь на копию соглашения между организацией и Пентагоном. Оказывается, военные США хотят проверить заявления TTSA о нахождении метаматериалов инопланетного происхождения, связанных с «Розуэлльским инцидентом» 1947 года.

Согласно информации журналистов, Пентагон интересуют технологии неопознанных объектов, которые могут быть оказаться полезными для совершенствования наземных транспортных средств.

По словам представителей TTSA, у них в распоряжении находятся небольшие слоистые изделия на основе висмута, магния и цинка и пластина круглой формы из чёрного и серебристого металлов.

Журналисты, конечно, сомневаются в инопланетном происхождении объектов. Но предполагают, что данные материалы могут быть свидетельством чего-то другого, нежели прибытия пришельцев.