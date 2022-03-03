Армия США проведет демонстрацию роя беспилотников

В феврале армия заключила с компанией BlueHalo контракт на сумму 14 миллионов долларов на разработку этого проекта. Контракт рассчитан на 30 месяцев.

Стэн Дарбро, заместитель директора RCCTO сообщил, что "рой" должен быть недорогим и обладать способностью идентифицировать и поражать угрозы с помощью одного пульта управления.

Эти возможности будут продемонстрированы "в качестве доказательства концепции" на Project Convergence 2022, который состоится этой осенью. Проект "Сближение" - это учебная кампания по оценке того, как армия будет воевать с модернизированным оборудованием и передовыми возможностями.

В то время как усилия RCCTO сосредоточены на наступательном использовании роя дронов, военные службы и промышленность также сосредоточены на противодействии роям вражеских дронов.

Армия США работает над разработкой и интеграцией мощных микроволновых средств для уничтожения малых беспилотников, планируя потратить на эти цели более 50 миллионов долларов в 2022 финансовом году, а также создать долговременную архитектуру решений для борьбы с этой угрозой.