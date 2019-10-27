Армия США решила использовать беспилотные одноразовые самолёты

В данную технологию ВВС планируют инвестировать в 2020 году. В первую очередь, военные хотят получить недорогие аппараты. Ведь, например, производство пилотируемого истребителя F-35A Joint Strike Fighter стоит $89,5 млн. А час его полёта оценивается в $44 тысячи.

Беспилотники же будут стоить намного меньше. Так производство аппарата XQ-58A Valkyrie обходится в $3 млн из-за отсутствия системы жизнеобеспечения пилота и современной электроники.

Сообщается, что часть беспилотных истребителей будут сопровождать небольшие дроны для поиска пилотируемых самолётов. Военные США уверены, что такие системы помогут сэкономить десятки миллионов долларов. Первый недорогой беспилотник протестируют уже в 2020 году.