Армия США займется защитой экологии

В вооруженных силах заявляют, что цель заключается не только в том, чтобы устранить выбросы парниковых газов - хотя это и является ключевым результатом - но и в том, чтобы сделать войска более устойчивыми, “адаптируя инфраструктуру и природную среду к рискам изменения климата”.

Стратегия использует многосторонний подход к устранению климатической угрозы, включая реорганизацию армейских объектов и практики закупок и материально-технического обеспечения.

На базах множество транспортных средств обеспечивают повседневные операции, и новый план предусматривает, что к 2035 году парк нетактических транспортных средств должен быть полностью электрическим.

Тактические автомобили, однако, займут немного больше времени. Армия надеется сделать их гибридными к 2035 году, а в 2050 году перейти на полностью электрический транспорт.

План армии также выходит за рамки зданий и оборудования, требуя от нее "активного обучения своих людей и подготовки сил, готовых действовать в мире с измененным климатом", говорится в документе.

Армия ввела курс "Климат 101", чтобы ознакомить архитекторов баз и командиров гарнизонов с основами климатологии. Заявлено, что к 2028 году планируется обновить все учебные модули, упражнения и симуляторы, чтобы учесть последствия изменения климата.