Армия США защитит танки Abrams от дронов с помощью «мангалов»

Их главная задача — прикрывать технику сверху от кумулятивных боеприпасов и беспилотников, которые атакуют с воздуха. Идея такой защиты появилась после анализа боевых действий во время СВО и Ирано-Израильского конфликта, где бронетехника часто сталкивается с атаками FPV-дронов.

Как отметил бывший военный специалист Майкл Лискано, сегодня нет ни одного танка, включая американский Abrams, который был бы по-настоящему защищён от современных точных атак сверху. “TAP должен улучшить эту ситуацию”.

По информации издания TWZ, армия планирует включить закупку экранов TAP в бюджет на 2026 год. Хотя точный вид конструкции пока не раскрыт, предполагается, что она будет похожа на решения, что используются на СВО.