Опубликовано 04 июля 2025, 08:151 мин.
Армия США защитит танки Abrams от дронов с помощью «мангалов»Перенимают практики
Армия США собирается закупить 1500 комплектов защиты для танков и боевых машин пехоты от ударов с воздуха — таких, как атаки дронов. Эти защитные экраны, напоминающие решётки-«мангалы», устанавливаются над башней и корпусом машин и называются Top Attack Protection (TAP).
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Их главная задача — прикрывать технику сверху от кумулятивных боеприпасов и беспилотников, которые атакуют с воздуха. Идея такой защиты появилась после анализа боевых действий во время СВО и Ирано-Израильского конфликта, где бронетехника часто сталкивается с атаками FPV-дронов.
Как отметил бывший военный специалист Майкл Лискано, сегодня нет ни одного танка, включая американский Abrams, который был бы по-настоящему защищён от современных точных атак сверху. “TAP должен улучшить эту ситуацию”.
По информации издания TWZ, армия планирует включить закупку экранов TAP в бюджет на 2026 год. Хотя точный вид конструкции пока не раскрыт, предполагается, что она будет похожа на решения, что используются на СВО.