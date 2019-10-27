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Армия Украины вводит новые звания, как у НАТО
Избавляются от неактуальной советской системы
В Верховную Раду Украины внесли законопроект, предусматривающий введение новых генеральских званий в украинской армии. Таким образом власти хотят уйти от советской системы званий и приблизиться к стандартам НАТО.
Согласно законопроекту, будут отменены звания генерал армии и генерал-полковник. Вместо последнего будет введён просто «генерал», который станет самым старшим воинским званием в Вооружённых силах Украины. Помимо этого появятся звания бригадного генерала и командор-адмирала.
Также законопроект предусматривает обращения «пан» или «пани» для министра обороны Украины и его заместителей-гражданских лиц.
Кроме того, название «полк» заменили на «бригаду». А это значит, что командир полка станет командиром бригады.
Отмечается, украинские законодатели были убеждены в том, что старая система званий не подходила для профессиональной украинской армии.
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