Армия Украины вводит новые звания, как у НАТО

Согласно законопроекту, будут отменены звания генерал армии и генерал-полковник. Вместо последнего будет введён просто «генерал», который станет самым старшим воинским званием в Вооружённых силах Украины. Помимо этого появятся звания бригадного генерала и командор-адмирала.

Также законопроект предусматривает обращения «пан» или «пани» для министра обороны Украины и его заместителей-гражданских лиц.

Кроме того, название «полк» заменили на «бригаду». А это значит, что командир полка станет командиром бригады.

Отмечается, украинские законодатели были убеждены в том, что старая система званий не подходила для профессиональной украинской армии.